São Clemente levará estátua de 4 metros de Paulo Gustavo e amigos e família do ator para desfile

A homenagem que Paulo Gustavo receberá na Sapucaí terá uma escultura do ator que mede quatro metros. Um dos carros alegóricos da escola de samba São Clemente transportará o monumento, que traz a essência do ator e humorista, morto ano passado por complicações da Covid-19.

A escultura foi revelada pela São Clemente na série "Carnaval Multishow: Paulo Gustavo é um enredo". O monumento do humorista estará no carro abre-alas da escola, no desfile desta sexta-feira (22), que marca a volta do carnaval nos sambódromos.

"Paulo chega em um céu batucado, com confete, serpentina e anjos dando gargalhadas. Nesse paraíso, ele se lembra de quando desfilou na São Clemente em 2013, como Hermínia do Amaral. É um enredo que não tem tristeza, porque ele era alegria. E vai descer na poeira da poesia", revelou o carnavalesco Tiago Martins.

Além do monumento, uma referência de Dona Hermínia, personagem mais famosa vivida pelo ator, será vista no evento. A São Clemente será a 4ª escola na ordem do desfile, entre 1h e 1h30.

Enredo com amigos e família

O desfile terá a presença de amigos e familiares do artista, conforme o Estadão. O enredo "Minha Vida É Uma Peça" contará a história de vida do ator que morreu aos 42 anos e deixou um legado no humor brasileiro.

Confira a lista completa:

Carro 1

Marcus Majella, Fil Brás e família (pai, madrasta, tios e primos).



Carro 2

Alexandra Richter, Patrícia Travassos, Samantha Schmütz, Mariana Xavier, Rodrigo Pandolfo, Malu Valle, Susana Garcia, João Fonseca e Iafa Jefferson Schroder.



Carro 3

Thales Bretas e família.



Carro 4

Suzy Brasil, Monica Martelli, Gil Coelho, Pedroca Monteiro, Rafael Infante, Luis Lobianco, Katiuscia Canoro, Luísa Capri, Flávia Reis, Catarina Abdala e Pia Manfroni.



Carro 5

Ju Amaral (irmã), Anderson Baumgartner, Tatá Wernek, Carol Trentini, Fábio Bartelt, Hugo Gloss, Carol Sampaio, Felipe Veloso, Paty Casé, Zé Ricardo, Reka, Vick Muniz, Malu Barreto, Uriã, Helen Sancho, Ingrid Guimarães, Heloísa Perissé, Regina Casé, Estêvão Ciavatta, Monique Alfradique, Malu Miranda, Tati Bonaparte, Cesar (amigo), René Machado, Cecília Cunha Grosso, Vânia Catani, Alessandro Pastore, Juliana Constantini e Michael Canet.



Tripé Barca de Niterói

Vitor Figueiredo



Musas

Thelma Assis e Duda Almeida



Artistas em diferentes locais do desfile

Marcelo Adnet, Marcos Veras, Fábio Porchat, Betty Gofman e Erika Mader.