Mãe, marido e filhos de Paulo Gustavo serão homenageados em alas da São Clemente no Carnaval 2022

A Marquês de Sapucaí deve ganhar sons e cores em homenagem ao ator Paulo Gustavo e aos familiares do humorista. O carioca será enredo da escola de samba São Clemente no Carnaval 2022. “Minha Vida é Uma Peça” contará a história do comediante na Avenida. Nesta quinta-feira (29), detalhes da produção da escola de samba foram anunciadas como alas dedicadas ao marido e filhos do carioca.

O ator e humorista Paulo Gustavo morreu, aos 42 anos, em maio deste ano, em decorrência de complicações da Covid-19. Em comunicado da família e equipe médica do artista, a confirmação do falecimento se deu após relatórios recorrentes apontando quadro grave durante tratamento da doença.

Legenda: Post sobre sinopse postada em rede social de escola de samba Foto: Reprodução/Instagram

Conforme comunicado nas redes sociais da escola de samba, a sinopse traz o primeiro setor como "O Céu de PG", que é definido como "um paraíso do bem, da fraternidade, da bondade e da…. Esculhambação. Sim". Na sequência, aparece "Herminia Amaral" sobre a personagem que marcou a carreira do carioca.

E, como não poderia ser esquecida, a escola revelou em anúncio uma ala dedicada a Déa Lúcia, "Estrela da Estrela? Ó musa encantadora e desbocada, vem pra Avenida ver o teu guri desfilar: abram alas para o D de Diva inspiradora, Déa", diz o texto da sinopse.

Os filhos do ator também vão ser homenageados pela escola de samba. "Flecha do Cupido" é o setor que vai contar a relação dele em família, com o marido, Thales Bretas, e os pequenos Gael e Romeu, de 2 anos.