Beyoncé presta tributo ao ator Paulo Gustavo em site oficial

O site oficial da cantora Beyoncé homenageou o ator e humorista Paulo Gustavo, que faleceu na noite desta terça-feira (4), em decorrência da Covid-19, aos 42 anos.

Legenda: Site oficial de Beyoncé faz homenagem a Paulo Gustavo Foto: Reprodução

"Paulo Gustavo, descanse em paz", diz o tributo, ao lado de uma foto do ator. Paulo era fã de Beyoncé e assistiu a alguns shows da cantora.

Na peça 220 volts, em fevereiro de 2014, o ator interpretou a cantora e fez coreografias de Bey, com direito ao figurino, dançarinos e ventiladores típicos da estrela.

Legenda: Paulo Gustavo performou Beyoncé na peça 220 volts, em 2014 Foto: Reprodução/Youtube

O ator estava internado na UTI de um hospital particular na Zona Sul do Rio de Janeiro, em quadro extremamente grave. Ele foi hospitalizado no dia 13 de março após testar positivo para o vírus. De início, as respostas aos cuidados médicos transcorriam bem, mas o artista precisou ser intubado para recorrer à ventilação mecânica.

Luto

A morte precoce do ator, que conquistou uma multidão de fãs ao longo a carreira, comoveu o País. Famosos amigos de Paulo Gustavo escreveram mensagens de luto pela partida do humorista.

O marido do artista, Thales Bretas, prestou homenagem ao companheiro e afirmou que está sendo difícil processar as informações dos últimos dias. Ele lembrou sobre a caminhada dos dois e da felicidade que teve nos sete anos que passaram juntos.

Legenda: Print do texto de Thales Bretas sobre a morte do marido Paulo Gustavo Foto: Reprodução/Instagram

"Eu te amo tanto... e sempre te amarei, pro resto da minha vida! Não consigo escrever um centésimo do quanto você foi e é importante pra mim e pro mundo. E continuará sendo, eternamente...", disse Thales. Os dois tiveram dois filhos: Romeu e Gael.

A atriz e humorista Tatá Werneck lamentou nas redes sociais a morte do amigo. No post, ela pediu que as pessoas aplaudissem Paulo Gustavo.

Legenda: Post de Tatá Werneck no Twitter Foto: Reprodução/Twitter

O também ator e humorista Marcus Majella, que fez diversos trabalhos com Paulo Gustavo, falou que está "sem chão" com a partida do amigo, e que os dois tinham uma "conexão de alma".

Legenda: Print do vídeo que o ator e humorista Marcus Majella fez para o amigo Paulo Gustavo Foto: Reprodução/Instagram

Fenômeno

Após o sucesso de sua Dona Hermínia no teatro, Paulo Gustavo emplacou no cinema o fenômeno “Minha Mãe É Uma Peça - O Filme”. Lançado em 2013 e dirigido por André Pellenz, conquistou o público ao narrar, com muita inteligência e bom humor, as peripécias envolvendo a protagonista e sua família.

O festejado projeto ganhou ainda duas sequências, sendo “Minha Mãe É Uma Peça 3” o filme detentor da maior bilheteria do cinema nacional até agora. Um feito notável que apenas comprovou o talento de Paulo e a potência de um trabalho cada vez mais chegado às pessoas.

Depois disso, além da adaptação “Vai Que Cola - O Filme”, outro grande projeto do ator na telona é a franquia “Os Homens São De Marte... E É Pra Lá Que Eu Vou”. Feito Gustavo, a atriz e amiga Mônica Martelli também ganhou o apreço dos fãs a partir de um monólogo, posteriormente adaptado para as telonas.

O longa ganhou uma sequência: “Minha Vida Em Marte” (2018), de Susana Garcia. Ambas as produções foram bem-sucedidas, principalmente pela interação hilária entre Gustavo e Martelli. Na trama, eles trabalham juntos fazendo eventos, e eram também amigos fora do expediente.