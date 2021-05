Luto por Paulo Gustavo: famosos repercutem morte do ator

Famosos amigos do ator Paulo Gustavo escreveram mensagens de luto pela morte do humorista, que foi vítima da Covid-19 nesta terça-feira (4). Ele estava internado em um hospital particular na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O também ator e humorista Marcus Majella, que fez diversos trabalhos com Paulo Gustavo, falou que está "sem chão" com a partida do amigo, e que os dois tinham uma "conexão de alma".

Legenda: Print do vídeo que o ator e humorista Marcus Majella fez para o amigo Paulo Gustavo Foto: Reprodução/Instagram

A atriz e humorista Mônica Martelli expressou o amor que tinha pelo amigo e definiu que ele foi "um bravo", e que "agora pode descansar".

Legenda: Print do Instagram da atriz e humorista Mônica Martelli Foto: Reprodução/Instagram

Na redes sociais, a cantora Preta Gil lamentou o fato e prestou condolências à família de Paulo Gustavo, a quem descreveu como gênio.

Legenda: Print do Twitter da cantora Preta Gil Foto: Reprodução/Instagram

A amiga Dani Calabresa, também humorista, externou que ficou mal com a notícia da morte do ator, e que não encontrou palavras para expressar os sentimentos.

Legenda: Print do Twitter de Dani Calabresa Foto: Reprodução/Twitter

O humorista Marcelo Adnet publicou uma frase em uma de suas redes sociais para demonstrar aos seguidores o luto pelo amigo Paulo Gustavo.

Legenda: Print Instagram do humorista Marcelo Adnet Foto: Reprodução/Instagram

A humorista, atriz e apresentadora Fabiana Karla expôr o luto pelo amigo que foi vítima da Covid-19, ressaltando o amor que sente por ele.