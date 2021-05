Paulo Gustavo será homenageado em enredo de escola de samba no Carnaval 2022

O ator e humorista Paulo Gustavo, que morreu nesta semana vítima de complicações da Covid-19, será tema de enredo da escola de samba carioca São Clemente no Carnaval 2022. O artista já desfilou com a agremiação na avenida em 2013, quando o tema foi sobre novelas.

"A São Clemente foi a única escola em que ele desfilou na vida. Tenho certeza que faremos uma linda homenagem, podem ter certeza", disse Renato Almeida Gomes, presidente da São Clemente, ao anunciar a novidade nesta sexta-feira (7).

Legenda: Divulgação do enredo ocorreu nesta sexta (7) Foto: Reprodução/Instagram

O título do enredo será "Minha Vida É uma Peça", em referência a "Minha Mãe É uma Peça", trabalho pelo qual Paulo Gustavo ficou mais conhecido.

Renato Almeida disse que Paulo Gustavo tinha "alma clementiana" e destacou a alegria e irreverência da figura do humorista. Ideia da homenagem surgiu em conversa com o carnavalesco Milton Cunha.

Mudança de enredo

O enredo da São Clemente para 2022 já havia sido escolhido. A escola de samba iria tratar do tema "Ubuntu".

"O Milton me ligou falando sobre a obra e a vida do Paulo Gustavo", lembrou. "A história me emocionou e tocou meu coração. Nós iríamos falar sobre o Ubuntu, que é uma filosofia sustentada pela solidariedade, partilha, respeito e generosidade. Como disse o Milton, o Paulo carregava tudo isso dentro dele."

"Vamos conversar com o Tiago Martins, desenvolver o enredo e fazer um lindo e emocionante carnaval", prometeu