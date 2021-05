Veja onde assistir filmes e séries com Paulo Gustavo

Seja como protagonista ou personagem secundário, Paulo Gustavo entregou atuações inesquecíveis em filmes e séries. O ator, que morreu nessa terça-feira (4) por complicações da Covid-19, deixa legado de aceitação, amor, família e também muito humor.

O primeiro filme protagonizado pelo humorista, e que deu início a uma trilogia de sucesso em todo o Brasil, "Minha Mãe é uma Peça", de 2013, traz Paulo Gustavo como a "delicada" Dona Hermínia.

A relação cheia de trapalhadas, brigas — e muito amor — com os filhos Marcelina e Juliano rendeu duas sequências: uma em 2016 e outra em 2019.

Legenda: Paulo Gustavo atuou em "Sítio do Picapau Amarelo" em 2007 Foto: TV Globo/Márcio de Souza

No entanto, os primeiro papel de Paulo Gustavo na telona foi em "A Guerra dos Rocha", em 2008, onde ele interpretou um funcionário do Instituto Médico Legal (IML). Antes, ele participou de "Sítio do Picapau Amarelo" em 2007 como um delegado.

"Divã"

Onde assistir: Netflix

Produção de sucesso de 2009, estrelada por Lília Cabral (Mercedes), foi um trabalho que alavancou a carreira de Paulo Gustavo. Ele interpretou o cabeleireiro Renê Gama, que contribuiu para uma das etapas de transformação na vida da protagonista Mercedes.

Legenda: Personagem Renê, esteve também na série derivada do filme Foto: TV Globo/Renato Rocha Miranda

Paulo retornou, inclusive, na minissérie homônima, exibida na TV Globo em 2011 e disponível na Globoplay.

"Minha Mãe é uma Peça"

Legenda: Com a hilária Dona Hermínia, Paulo Gustavo fez sucesso nos palcos e nos cinemas Foto: Victor Pollak/Divulgação/TV Globo

Onde assistir: Telecine Play, Globoplay e Now

A relação de proteção de Dona Hermínia (Paulo Gustavo) com os filhos Marcelina e Juliano acaba afastando a família.

Separados, os três refletem sobre suas vida e Dona Hermínia vai para a casa da tia desabafar e relembrar o passado. O longa foi lançado em 2013.

"Os Homens São de Marte... E é pra Lá que Eu Vou!"

Onde assistir: Telecine Play e Globoplay

Paulo Gustavo interpreta Aníbal, amigo da protagonista Fernanda (Mônica Martelli), no filme de 2014. Os dois trabalham organizando cerimônias de casamento. Mas, Fernanda, na verdade quer achar o par perfeito para ter sua própria cerimônia.

“Paulo Gustavo na Estrada”

Onde assistir: Globoplay, Vivo Play e Now.

Série documental mostra os bastidores da turnê de shows e peças de Paulo Gustavo foi lançada em 2014.

"Vai que Cola - O Filme"

Legenda: Personagens clássicos da série humorística do Multishow de juntam em filme

Onde assistir: Telecine e Globoplay

Valdomiro (Paulo Gustavo), pede todo o seu dinheiro após ser vítima de um golpe. O filme de 2015 acompanha os esforços do personagem para fugir da polícia.

Ele vai trabalhar na pensão de Dona Jô, onde começa a entregar quentinhas.

"Minha Mãe é uma Peça 2"

Legenda: No segundo filme da sequência, Dona Hermínia apresenta programa de sucesso Foto: Reprodução

Onde assistir: Telecine Play, Globoplay e Now

Agora apresentadora de TV de um programa de sucesso, Dona Hermínia conhece os prazeres da vida de rica. No entanto, o drama não acabou. Marcelina e Juliano decidem sair de casa e mudar de cidade, o que deixa a mãe coruja em reflexão.

Filme também acompanha a estadia de Garib, o filho mais velho de Dona Hermínia e sua irmã Lúcia Helena, que estava morando em Nova York, na casa de Hermínia. Filme foi lançado em 2016.

"Minha Vida em Marte"

Onde assistir: Telecine Play, Globoplay e Now

No filme de 2018, mais um capítulo da vida de Fernanda (Mônica Martelli) se desenrola. Ao lado do seu melhor amigo Aníbal (Paulo Gustavo), ela viaja para Nova York em uma jornada de reflexões e diversões durante um período difícil para o casamento de Fernanda.

"Minha Mãe é uma Peça 3"

Onde assistir: Telecine Play e Now

O último filme da trilogia, lançado em 2018, segue o amadurecimento dos filhos de Dona Hermínia. Juliano vai se casar com o noivo e Marcelina está grávida e ela precisa se reinventar.

Não esquecendo das confusões clássicas, o longa mostra as peripécias que acontece na vida de Hermínia após o ex-marido, Carlos Alberto, se mudar para o apartamento ao lado.

“220 volts”

Legenda: Personagens de Paulo Gustavo na série 220 volts Foto: Globo/Victor Pollak e João Cotta

Onde assistir: Globoplay

Série de 5 temporadas reúne os personagens Dona Hermínia, Senhora dos Absurdos, Mulher Feia, Sem Noção, Nerd, entre outros, que foram interpretados por Paulo Gustavo durante sua carreira de humorista.

Especial de fim de ano de 2020, inclusive, também está disponível na Globoplay e compila os melhores personagens.