Paulo Gustavo teve recorde de público da carreira em espetáculo em Fortaleza

A morte do humorista Paulo Gustavo por complicações em decorrência da Covid-19, nesta terça-feira (4), desperta boas lembranças do carioca com Fortaleza. Os cearenses tiveram oportunidade de assistir presencialmente "Minha Mãe é uma Peça" e "Hiperativo" e fizeram sessões com recorde de público.

Em setembro de 2014, na antiga casa de shows Siará Hall — espaço usado para peças teatrais — o humorista alcançou o maior público da carreira em espetáculo com 5 mil pessoas.

Legenda: Paulo Gustavo reuniu 5 mil pessoas em casa de eventos em Fortaleza, em 2014 Foto: João Lima Neto/SVM

Durante a peça "Hiperativo", Paulo Gustavo desceu do palco e pediu que ninguém se levantasse, pois ele iria apertar as mãos dos fãs. A ação do humorista durou pouco mais de 15 minutos, em seguida, o público foi para cima do ator que precisou da ajuda de seguranças para voltar ao palco.

Bolo em comemoração ao público do Ceará

A venda de ingressos surpreendeu a equipe do ator carioca, registrando o maior público de carreira em uma única sessão de teatro. A casa de shows também registrou o maior público da própria história com espetáculo teatral.

Legenda: Paulo Gustavo gostava de contato com o público. No final das apresentações, ele apertava a mão dos fãs na beira do palco Foto: João Lima Neto/SVM

Os dados foram divulgados no final do espetáculo "Hiperativo" pela produtora do evento. Os membros da produção subiram ao palco, no fim do show, com um bolo para agradecer e divulgar os bons números da peça.

Paulo Gustavo se emocionou e chegou a encher os olhos de lágrimas com as declarações dos fãs cearenses pelo trabalho.

No fim da peça "Hiperativo", o ator prometeu voltar a Fortaleza para uma reapresentação da peça "Minha Mãe é Uma Peça".

Paulo Gustavo veio ao Ceará nos anos de 2014, 2016 e 2018 com diferentes produções teatrais.