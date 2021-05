Tatá Werneck refuta críticas por usar máscaras e face shield em velório de Paulo Gustavo

Tatá Werneck usou as redes sociais na última quinta (6) para rebater críticas em relação aos cuidados com a Covid-19. A atriz foi fotografada ao lado do marido, Rafael Vitti, utilizando duas máscaras, face shield e carregando álcool em gel durante a cerimônia de cremação de Paulo Gustavo.

Antes do pronunciamento da artista, internautas chegaram a escrever que Werneck estava exagerando nas medidas de prevenção. Na chegada à cerimônia, ela foi fotografada e itens de prevenção viraram assunto.

Saída para velório

Logo após repostar um comentário, Tatá fez questão de demonstrar a preocupação com o vírus. Em isolamento há meses e saindo apenas para questões de trabalho, a humorista foi uma das que prestou o último adeus a Paulo Gustavo, que faleceu por complicações da Covid-19 na última terça (4).

"As pessoas são bobas demais. Criticam quem não se protege. E na mesma medida quem se protege demais. Prefiro ser chamada de exagerada do que de irresponsável", escreveu Werneck.

Legenda: Tatá já comentou nas redes sociais sobre os cuidados que toma em relação ao vírus Foto: reprodução/Twitter

Adeus a Paulo Gustavo

A apresentadora não foi a única a prestar homenagem a Paulo Gustavo durante a cerimônia. Amigos como Mônica Martelli, Preta Gil, Marcus Majella, Samantha Schmütz, Heloísa Périssé e Ingrid Guimarães também foram fotografados no local.

Entre os familiares, Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, a mãe dele, Déa Lúcia, e a irmã, Juliana Amaral, também chegaram ao crematório em Niterói por volta das 12h de quinta-feira (12).