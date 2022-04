Mayara Lima e marido buscam resposta sobre falha em fantasia de Carnaval

Mayara Lima, princesa de Bateria da Paraíso do Tuiutí, e o marido buscam respostas sobre falha em fantasia usada por ela durante apresentação carnavalesca, no último sábado (23). O acidente ocorreu durante desfile do Grupo Especial das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, na Sapucaí, quando a fantasia arrebentou e as partes íntimas de Mayara ficaram à mostra. As informações são do jornal O Globo.

Renan Marins é vice-presidente da Unidos de São Cristóvão e diretor de barracão da escola. Além do apoio à mulher por conta da situação inesperada, ele teria ordenado investigações sobre o que aconteceu com a roupa na apresentação.

Mayara estava diante do primeiro módulo de jurados quando a fantasia arrebentou na parte de baixo, deixando a genitália à mostra. Logo a musa do samba se cobriu e continuou dançando, até ser auxiliada com uma calcinha provisória para continuar o desfile.

Até o momento, especula-se que a falha na fantasia possa ter ocorrido no recuo da bateria. Quando ainda estava se arrumando, às 18h, a roupa de Mayara Lima já contava com problemas nas amarrações e nas sandálias. Além disso, ela não teria passado por ajustes para não atrasar a apresentação.