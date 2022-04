Jatinho, escolta e muita correria: como Sabrina Sato conseguiu desfilar em SP e RJ na mesma noite

A apresentadora Sabrina Sato, de 41 anos, encarou uma verdadeira maratona para desfilar como rainha de bateria em duas escolas de samba na mesma noite, neste domingo (24), em São Paulo e no Rio de Janeiro.

De salto bem alto e com uma fantasia de alguns quilos, Sabrina começou a sambar pela Gaviões, em São Paulo, às 0h30. Às 4h35, ela já estava no Rio de Janeiro para desfilar pela Vila Isabel.

Com samba no pé, a empresária percorreu 1,2 quilômetros, sendo 530 metros de Anhembi (SP) e 700 metros na Sapucaí (RJ).

Em entrevista à TV Globo, Sabrina falou sobre a emoção de voltar a desfilar no Carnaval e disse que não poderia escolher entre uma escola e outra por amor e gratidão.

"Eu tinha pouco tempo. E eu não sei como falar não para as outras escolas que me apoiaram desde o início, quando eu não sabia nada de samba. A Gaviões e a Vila fazem parte da minha história no Carnaval. Eu não poderia escolher, é como escolher entre dois filhos, não se escolhe", disse.

Como ela conseguiu chegar

A logística envolveu uma megaoperação com jatinho e escolta policial. O motorista e a equipe da apresentadora a aguardavam na dispersão do Sambódromo para levá-la ao aeroporto Campo de Marte, a sete minutos dali.

Na aeronave, ela foi maquiada por um profissional e trocou a fantasia. Os bastidores da correria de cerca de cinco horas foram acompanhados com forte torcida por seguidores nas redes sociais.

Sabrina ainda conseguiu tempo para agradecer o apoio dos fãs.

"Quero agradecer todo carinho de vocês. Acabei e sair do desfile da Gaviões, estou com o body aqui ainda, ó, e tô chegando no aeroporto para pegar o avião. Já deu certo. Continuem torcendo", disse, enquanto se locomovia para o aeroporto.

