Enquete do BBB atualizada mostra campeão da 22ª edição; veja

A enquete atualizada do Diário do Nordeste sobre a final do BBB aponta que o ator Arthur Aguiar será o campeão da 22ª edição do reality show. Disputando o prêmio de R$ 1,5 milhão com Douglas Silva e Paulo André, ele possui, até o momento, 71,6% dos votos registrados na pesquisa.

Até o fim da manhã desta terça-feira (26), a enquete já recebeu mais de 26 mil votos. Paulo André segue na segunda colocação, dessa vez com 24,1% dos votos dos leitores. Dessa forma, DG também continua como o terceiro colocado da disputa, ainda com 4,4% dos votos totais.

O resultado, claro, é parcial e não interfere nos números oficiais do programa, que devem ser anunciados na noite desta terça.

Ao todo, dos votos da enquete do Diário do Nordeste, 19.018 foram para Arthur Aguiar, 6.401 para P.A e outros 1.157 foram para Douglas Silva.

Veja o resultado atualizado da enquete

Como foi formada a final do BBB 22?

O primeiro finalista do BBB 22 foi definido após uma prova de resistência. Na dinâmica, os brothers tinham que resistir a frio, vento, calor e alocar objetos nos carros da patrocinadora.

Horas após o início, Arthur Aguiar esqueceu de apertar o botão do tempo e acabou eliminado da prova, deixando P.A como o último participante. Consequentemente, o corredor foi primeiro na final da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB 22.

Com o último paredão, que resultou na eliminação de Eli, sobraram Arthur, Dougas Silva e Paulo André entre os participantes, formando assim a grande final do programa.