Eliezer fala sobre relação com Natália e de tristeza ao ser eliminado na reta final do BBB 22

O ex-BBB Eliezer participou do programa "Mais Você", na manhã desta segunda-feira (25). Em bate-papo com Ana Maria Braga, o brother falou sobre a relação com os demais confinados e a tristeza em sair do reality na reta final.

No início do programa, Ana Maria comentou sobre a risada de porco de Eliezer que marcou o início da temporada do BBB 22. “Eu não sei pontuar quando começou, ela simplesmente vem. Não consigo forçar, simplesmente sai”.

Ainda na conversa com Ana Maria, o ex-BBB lamentou sair do programa tão perto da final: "É triste. Faltando dois dias".

Eliezer Ex-BBB Me sinto muito grato por ter chegado tão longe, mas fica aquela questão, né? Tão próximo. Não sei se era pior ter saído antes, por não ver nem o cheirinho da final, ou tão próximo. É uma mistura de sentimentos, é tudo muito intenso.

Ele ainda falou sobre não entender o motivo pelo qual se mantinha na casa após enfrentar diversos paredões, já que todas as pessoas com quem se relacionava na casa eram eliminadas uma após a outra.

"A única coisa que eu tinha certeza é que eu não tinha sido cancelado, mas eu não sabia o porquê eu ficava. Foram vários paredões seguidos", disse o ex-BBB.