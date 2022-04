Anitta aposta que Paulo André pode ganhar R$ 1,5 milhão com publicidade após o BBB

A cantora Anitta resolveu falar sobre a final do BBB 22. E abordou a possível derrota de Paulo André, mas já apostando que o atleta poderá ganhar R$ 1,5 milhão em publicidade.

"Se o mutirão não der certo, você faz esse R$ 1,5 milhão em publicidade em um mês", escreveu a cantora, na noite desta segunda-feira (25).

Anitta demonstrou estar pouco confiante sobre a vitória do atleta. "Às vezes, a gente nem precisa ser campeão para vencer de fato", comentou Anitta em uma publicação feita pela equipe do brother no Twitter.

Um usuário da rede social ainda brincou: "Anitta, mulher, vamos pelo menos tentar [fazê-lo campeão]". A cantora carioca respondeu: "Sim ué. Estou aqui no aeroporto fazendo nada e votando, mas só estou falando mesmo".