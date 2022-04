Como votar na final do BBB 22? Paredão tem Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André

O paredão final do Big Brother Brasil 22 conta com a presença de Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André. No entanto, apesar da aliança formada pelo trio ao longo do programa, apenas um dos brothers vencerá a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Para deixar seu voto, é preciso acessar o portal Gshow e contribuir na definição final. O resultado será divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (26). Até lá, o público poderá votar em seu preferido para vencer o BBB 22.

Como votar no BBB 22

Caso seja a primeira vez votando oficialmente, é necessário fazer uma conta Globo com cadastro simples e gratuito. Também é possível entrar a partir do Facebook ou do Google. Após realizar o cadastro, o usuário receberá um e-mail para confirmação da conta.

Após ativar o login, poderá votar na final. É preciso uma boa conexão de internet para garantir a conclusão do voto. Além disso, o Gshow conta com mecanismos de segurança e de monitoramento para evitar fraudes.

É possível votar quantas vezes quiser até a noite de terça, antes de Tadeu anunciar o resultado oficial.

Onde votar? Vote aqui

Ordem de eliminados do BBB 22

1º Eliminado: Luciano;

Luciano; 2º Eliminado: Rodrigo;

Rodrigo; 3ª Eliminada: Naiara Azevedo;

Naiara Azevedo; 4ª Eliminada: Bárbara Heck;

Bárbara Heck; 5ª Eliminada: Brunna Gonçalves;

Brunna Gonçalves; 6ª Eliminada: Larissa Tomásia;

Larissa Tomásia; 7ª Eliminada: Jade Picon;

Jade Picon; 8º Eliminado: Vyni;

Vyni; 9ª Eliminada: Laís Caldas;

Laís Caldas; 10º Eliminado: Lucas Bissoli;

Lucas Bissoli; 11ª Eliminada: Eslovênia Marques;

Eslovênia Marques; 12ª Eliminada: Linn da Quebrada;

Linn da Quebrada; 13ª Eliminada: Natália;

Natália; 14ª Eliminada: Jessilane Alves;

Jessilane Alves; 15º Eliminado: Gustavo;

Gustavo; 16º Eliminado: Pedro Scooby;

Pedro Scooby; 17º Eliminado: Eliezer;

Além desses participantes, o programa ainda contou com a presença de Tiago Abravanel, que desistiu na 6ª semana do BBB 22, e da cantora Maria, desclassificada na 4ª semana.