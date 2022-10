Empresas de telecom investiram R$ 14 bilhões no 1º semestre

Os investimentos das empresas de telecomunicações somaram R$ 17,4 bilhões no primeiro semestre de 2022, segundo balanço da Conexis Brasil Digital, entidade que reúne as operadoras de telecom e de conectividade.

É um valor acima da média registrada nos últimos cinco anos, que foi de R$ 14 bilhões, em valores nominais, e de R$ 17,2 bilhões, em valores reais.

Quando se compara o investimento no primeiro semestre de 2022 com a média do mesmo período dos últimos cinco anos, registra-se um aumento nominal de 23,3% e um aumento real de 1,1%. Nos primeiros seis meses de 2021, o setor investiu R$ 16,4 bilhões, em valores nominais. Em valores atualizados pela inflação, o investimento somou R$ 18,5 bilhões. Em todo o ano de 2021, as empresas investiram R$ 35,6 bilhões.

“O investimento anual do setor está próximo de R$ 40 bilhões e é isso que permite, por exemplo, que as empresas tenham superado a meta de cobertura do 5G fixada em edital. Agora, com todas as capitais ligadas, já instalamos duas vezes mais antenas de 5G “stand alone” do que o exigido pela Anatel”, revelou o presidente executivo da Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari.



No primeiro semestre de 2022, a receita bruta do setor somou R$ 136,9 bilhões em valores reais. No segundo trimestre, a receita foi de R$ 68,1 bilhões. A receita bruta do setor nos primeiros seis meses apresentou uma alta nominal de 13,3% em relação à receita média do período dos últimos cinco anos. Já com os dados atualizados pela inflação, a receita bruta do primeiro semestre de 2022 caiu 7,7% na mesma comparação.



A maior participação na receita veio do serviço móvel (telefonia e banda larga), que respondeu por 40% da receita do setor. A banda larga fixa representou 28% da receita bruta do semestre.



O número de acessos de telefonia móvel chegou a 259 milhões, com a adição de 16,5 milhões de novos acessos no período de 12 meses.



A banda larga móvel teve um acréscimo de 15,7 milhões de novos acessos, totalizando 234,2 milhões. Já a banda larga fixa fechou o semestre com 42,1 milhões de acessos, um crescimento de 13,3%, com adição de 4,9 milhões de novos acessos nos últimos 12 meses