Anac fecha Fernando de Noronha para Boeing e Embraer

Estão proibidos pousos e decolagens de aviões a jato, incluindo os da Boeing e da Embraer, no aeroporto de Fernando de Noronha. A decisão foi tomada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que alegou a deterioração da pista de pouso.

Só aviões turboélices podem pousar e decolar de Fernando de Noronha.

Por causa disso, estão retidos em Noronha, desde o último dia 12, cerca de 30 passageiros da Gol Linhas Aéreas, que, porém, promete resgatá-los na quarta-feira, quando um avião turboélice da Voepass os transportará de lá para Recife.

Não há informações, por enquanto, de quando serão iniciadas as obras de recuperação do asfalto da pista de pouco de Fernando de Noronha, que, porém, segue aberta para pousos de aviões do tipo turboélice.