Embraer faz operação de crédito de US$ 650 milhões

A Embraer fechou ontem uma operação de crédito de US$ 650 milhões com um conjunto de instituições financeiras nacionais e internacionais. O objetivo da operação, a primeira dessa natureza desde 2010, é permitir que a empresa retome o acesso a recursos financeiros com prazo de três anos e taxas pré-negociadas, que podem ser renovadas por mais dois anos

Sustentada por seus bancos, entre os quais o Santander, o Credit Agricole e o Bank of China, e com a participação de outras instituições globais, a operação permitirá o acesso à linha de crédito rotativo que poderá ser utilizada pelas subsidiárias da Embraer nos EUA e na Holanda, sendo a Embraer S/A a sua garantidora.

“Essa operação reforça a liquidez da Embraer para os próximos anos e consolida a credibilidade da Embraer junto às instituições financeiras brasileiras e internacionais, que confiam e acreditam no crédito da companhia. Isso nos ajuda no nosso rating de crédito no longo prazo”, destacou Antônio Carlos Garcia, CFO da Embraer.