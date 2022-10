Exclusivo! Faec atrai maior exportadora de mel do país

Maior exportadora de mel orgânico do país, a Apidouro, com sede na cidade de Bebedouro, em São Paulo, decidiu hoje, depois de uma reunião na Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), transferir-se para o Ceará sua unidade exportadora.

A Apidouro exporta, anualmente, 3 mil toneladas de mel orgânico, o equivalente a R$ 100 milhões, para o que adquire a matéria-prima de várias regiões do país, principalmente da região Nordeste.

O presidente da Faec, Amílcar Silveira, disse a esta coluna que o CEO da Apidouro, João Carlos Laforga Messas, acertou na manhã desta segunda-feira os detalhes para a celebração de um Memorando de Entendimento com o Governo do Ceará, com a interveniência da Federação da Agricultura.

Silveira revelou que a unidade exportadora da Apidouro deverá ser instalada ou no Distrito Industrial de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza ou em São Gonçalo do Amarante, no Complexo do Pecém.

Também adiantou que, até o próximo mês de fevereiro, as exportações de mel da Apidouro passarão a ser feitas no Ceará.

Amílcar Silveira não quis adiantar detalhes sobre o conteúdo que terá o Memorando de Entendimento, mas adiantou que o documento envolverá a cessão de um galpão industrial, onde a Apidou instalará, também, seu laboratório de análise que conferirá a qualidade do mel a ser adquirido dos produtores cearenses e de outros estados nordestinos.

O Ceará tem 1.012 produtores de mel de abelha orgânico.

Apidouro exporta, principalmente, para os Estados Unidos, que só compra mel orgânico, ou seja, sem qualquer utilização de produtos químicos nas colmeias.

Sexta-feira passada, a Faec reuniu em Fortaleza mais de 10 empresas exportadoras de mel de abelha, incluindo as nordestinas e as sediadas no Sudeste do país, a cujos diretores e executivos Amílcar Silveira expôs seu plano de tornar o Ceará um polo nacional de exportação de mel.

Nesta segunda-feira, houve na sede da Faec uma nova reunião, desta vez com o CEO da Apidouro, que manifestou sua decisão de transferir para cá sua unidade exportadora.

“Trata-se de uma excelente notícia para o Ceará e, principalmente, para os seus produtores de mel, que passam a ter mais um incentivo para aumentar sua produção e as produtividade. Para isso, o Senar-Ceará e seus técnicos prestarão a assistência necessária aos produtores”, disse o presidente da Faec.