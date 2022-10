Caixa abre novas linhas para financiar energia solar fotovoltaica

Tornaram-se parceiras a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) e a Caixa Econômica Federal (Caixa). A parceria ampliará a oferta de linhas de crédito com condições diferenciadas para as empresas do setor solar fotovoltaico brasileiro.

Os recursos e serviços bancários disponibilizados viabilizarão novos investimentos em geração própria a partir da fonte solar, em todo território nacional.

A parceria também estimulará a criação de mais empregos e renda para a população e, ainda, o desenvolvimento de novas oportunidades de negócio para empreendedores, além de ampliar o acesso à tecnologia fotovoltaica aos consumidores residenciais, pequenos negócios, produtores rurais e gestores públicos.



O presidente executivo da Absolar, Rodrigo Sauaia, destaca que, desde 2012, a geração própria de energia solar já trouxe ao País mais de R$ 73,9 bilhões em novos investimentos, gerando mais de 405 mil empregos e proporcionando a arrecadação de mais de R$ 17,2 bilhões aos cofres públicos.

“O avanço da energia solar no Brasil é fundamental para o desenvolvimento econômico, social e ambiental e ajuda a diversificar o suprimento de energia elétrica do País, reduzindo a pressão sobre os recursos hídricos e o risco da ocorrência de bandeira vermelha na conta de luz da população”, diz Sauaia.



Segundo dados da Absolar, o Brasil tem hoje mais de 1,2 milhão de sistemas solares fotovoltaicos conectados à rede, trazendo economia e sustentabilidade ambiental para mais de 1,5 milhão de unidades consumidoras.



A tecnologia solar fotovoltaica já está presente em mais de 5,4 mil municípios de todos os estados brasileiros, sendo que os estados líderes em potência instalada são Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina.