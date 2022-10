Apple lança iOS 16.1 nesta segunda (24); veja novidades

A Apple lançou o iOS 16.1 para usuários de iPhone e outros aparelhos, nesta segunda-feira (24). A versão corrige algumas falhas e traz novos recursos.

Entre as novidades, está a função Atividades ao Vivo, que mostra informações ao vivo de aplicativos, como o trajeto de um carro de aplicativo ou o placar de um jogo, segundo o portal Macworld.

A atualização também traz o aplicativo Apple Fitness + para o iPhone, permite que usuários excluam o aplicativo Carteira e habilita que a porcentagem de bateria apareça na barra de status para outras versões de iPhone (XR, 11, 12 mini e 13 mini).

Outra função lançada é a fototeca compartilhada do iCloud, que permite o compartilhamento da biblioteca de fotos com base em datas ou pessoas nas imagens.

Entre as correções, está a eliminação de um erro que impedia o reconhecimento de cartões SIM, de uma falha no acesso ao conteúdo da Ilha Dinâmica e de um problema na conexão do CarPlay. Outro bug corrigido foi a permanência de conversas excluídas no app Mensagens.

Novidades no iOS 16

O iOS 16 foi liberado em setembro, com um visual remodelado e novas formas de personalização. Uma das mudanças na tela de bloqueio permite mais ainda a personalização com diferentes fontes, fotografias, widgets e notificações mais inteligentes.

Também é possível criar múltiplas telas de bloqueio e de tarefa para controlar a atividade no celular em diferentes momentos do dia. Já as notificações foram incluídas na área inferior da tela de bloqueio.

Atualização iOS

Para atualizar, é preciso acessar a área "Ajustes" e clicar em "Geral". Após essas duas etapas, deve-se escolher a opção de atualização de software.

Caso não apareça a opção de atualizar o iOS, aguarde o iPhone carregar a busca pela atualização. Em seguida, selecione "Instalar agora". O tempo de conclusão do processo varia conforme a velocidade da internet.