Atualização iOS 16 está disponível; veja aparelhos compatíveis e como fazer

O novo iOS 16 foi liberado às 14h desta segunda-feira (12) para usuários de iPhones. A versão atualizada oferece um visual remodelado e funções de personalização.

Os aparelhos compatíveis

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE 3ª Geração

iPhone SE 2ª Geração

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

Atualização iOS

Para atualizar, é preciso acessar a área "Ajustes" e clicar em "Geral". Após essas duas etapas, deve-se escolher a opção de atualização de software.

Caso não apareça a opção de atualizar o iOS, aguarde o iPhone carregar a busca pela atualização. Em seguida, selecione "Instalar agora". O tempo de conclusão do processo varia conforme a velocidade da internet.

Novidades no iOS 16

A tela de bloqueio agora permite mais ainda a personalização com diferentes fontes, fotografias, widgets e notificações mais inteligentes.

Também é possível criar múltiplas telas de bloqueio e de tarefa para controlar a atividade no celular em diferentes momentos do dia. Já as notificações foram incluídas na área inferior da tela de bloqueio.