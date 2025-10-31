Diário do Nordeste
Como prolongar a vida útil da bateria do celular: especialista tira dúvidas

Especialista explica os princípios que prolongam a vida útil das baterias de íon-lítio e como otimizar o desempenho do celular

João Lima Neto 14 de Outubro de 2025
Assista

Tecnologia

Como criar senhas fortes para evitar golpes? Especialista dá dicas

Saiba como criar um 'cofre' para armazenar informações

João Lima Neto 19 de Setembro de 2025
Smartphone novo, do tipo iPhone, com tela iluminada, posicionado sobre uma bancada de madeira molhada, destacando tecnologia avançada e inovação móvel.

Tecnologia

Saiba como assistir ao lançamento da nova linha iPhone 17 nesta terça-feira (9)

Apple realizará transmissão a partir das 14h, pelo horário de Brasília

Redação 09 de Setembro de 2025
Dois smartphones Apple iPhone com câmera tripla, um na cor azul e outro na cor vermelha, colocados sobre fundo neutro, destacando design e tecnologia.

Tecnologia

iPhone 17 deve ser lançado nesta terça-feira (9); veja o que já se sabe sobre novidades da Apple

Dentre as novidades, está a estreia do modelo Air, o smartphone mais fino da empresa

Redação 08 de Setembro de 2025
Pessoa segurando um smartphone com o aplicativo Google Play aberto, ao lado de um laptop e uma xícara de café sobre uma mesa de madeira.

Tecnologia

Google vai dificultar o download de aplicativos fora da Play Store no Brasil a partir de 2026

Media visa garantir a segurança digital dos usuários e a proteção de dados sensíveis

Paulo Roberto Maciel* 27 de Agosto de 2025
Sistemas Android e iOS possuem diferentes formas de limpar memória de smartphones

Tecnologia

Saiba como limpar a memória do celular: veja diferentes formas para Android e iOS

Veja quatro aplicativos gratuitos que ajudam a melhorar o espaço de smartphones

Redação 09 de Agosto de 2025
Um dos mais buscados, o novo A56 conta com valores de R$ 2.999,00 a R$ 3.499,00

Tecnologia

Samsung lança Galaxy A56, A36 e A26 no Brasil com IA; veja preços e unboxing

Modelos contam com conjunto de câmera tripla

Redação 19 de Março de 2025
Samsung Galaxy S25 Ultra, S25+ e S25

Tecnologia

Galaxy S25, smartphone rival do iPhone, chega ao Brasil com preços a partir de R$ 7 mil; veja valores

O trio de novos modelos ganhou um pacote atualizado de recursos da inteligência artificial da companhia, a 'Galaxy AI'

Redação 22 de Janeiro de 2025
celular carregado em bateria portátil

Tecnologia

Agência de segurança dos EUA recomenda reiniciar o celular semanalmente; saiba motivo

O órgão ainda indica que os usuários desativem a função do bluetooth quando ela não for necessária

Redação 03 de Junho de 2024
celulares galaxy s23

Tecnologia

Samsung anuncia que Galaxy S24 será lançado em janeiro; veja data e o que se espera

Nova linha promete ter 'padrão mais elevado', segundo a marca

Redação 04 de Janeiro de 2024
