Samsung lança Galaxy A56, A36 e A26 no Brasil com IA; veja preços e unboxing

A Samsung lançou três novos aparelhos no Brasil com Inteligência Artificial (IA), nesta quarta-feira (19). O Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G e Galaxy A26 5G chegam à América Latina com a One UI 7.

Os modelos contam ainda com conjunto de câmera tripla, com a lente principal de 50 MP em todos os dispositivos, além de câmera frontal de 12 MP com HDR no Galaxy A56 5G e A36 5G, e 13 MP no Galaxy A26 5G, para selfies mais nítidas sob diversas situações, seja sozinho ou em grupo.

Veja unboxing do A56 5G, mais buscado:

Os novos Galaxy A56 5G e A36 5G estão mais elegantes graças ao icônico design da linha Galaxy, tornando o uso confortável mesmo durante períodos prolongados e proporcionando uma resistência duradoura com vidro Corning® Glass Victus®+3, que aumenta a proteção dos dispositivos contra arranhões e rachaduras.

Além disso, trazem uma tela maior de 6.7” que atinge o pico de 1.900 nits de brilho e torna a visualização de conteúdos mais imersiva durante a navegação, captura de conteúdo e edição.

O Galaxy A56 5G é equipado com o chipset Exynos 1580 e o Galaxy A36 5G traz a plataforma móvel Snapdragon® 6 Gen 3

Com uma bateria de 5.000 mAh incluída em toda a linha, a nova família Galaxy A foi projetada para acompanhar a rotina diária das pessoas. O Galaxy A56 5G e o Galaxy A36 5G suportam 45 W de potência de carregamento e a tecnologia Carregamento Super Rápido 2.0, proporcionando um carregamento ainda mais rápido para uso prolongado.

Veja preço de cada modelo:

Galaxy A26 5G

Memória: 8GB + 256GB

Preço: R$ 2.299,00

Cores: Preto, Branco e Verde

Galaxy A36 5G

Memória: 6GB + 128GB

Preço: R$ 2.699,00

Cores: Violeta, Preto, Branco e Verde

Memória: 8GB + 256GB

Preço: R$ 2.999,00

Cores: (não informado)

Galaxy A56 5G

Memória: 8GB + 128GB

Preço: R$ 2.999,00

Cores: (não informado)



Memória: 8GB + 256GB

Preço: R$ 3.499,00

Cores: Cinza, Preto, Verde e Rosa

Recursos de IA

Legenda: Disponível exclusivamente no Galaxy A56 5G, o recurso Melhor Rosto7 facilita a captura da foto perfeita em grupo ou individual, Foto: Divulgação/Samsung

A linha de aparelhos intermediários ganharam recursos avançados de IA. Conforme a própria empresa divulga em site, o" Circule para Pesquisar" aprimorado do Google — um recurso favorito dos fãs nos dispositivos da família Galaxy A no ano passado — torna mais fácil pesquisar e descobrir a partir da tela do smartphone.

Com as atualizações mais recentes, a função de pesquisa na internet está mais rápida e mais contextual, agora reconhecendo números de telefone, e-mails e URLs na tela e ajudando as pessoas a realizar ações com um único toque.

A atualização também apresenta o recurso "Busca por Música", que pode identificar canções tocando nas proximidades, no dispositivo ou até mesmo a partir da voz do próprio usuário quando ele cantarola.

Disponível exclusivamente no Galaxy A56 5G, o recurso "Melhor Rosto" facilita a captura da foto perfeita em grupo ou individual, selecionando e combinando as melhores expressões ou características de até cinco pessoas em uma foto em movimento. Independentemente de alguém ter piscado ou desviado o olhar, o "Melhor Rosto" garante que todos tenham a melhor aparência em uma única foto.

O Galaxy A56 5G também traz melhorias para o Nightography8, com o "Modo de Baixo Ruído" chegando à câmera selfie de 12 MP e suporte adicional para câmera ampla, para capturar conteúdos impressionantes em ambientes com pouca luz.

