Skype será descontinuado em maio de 2025, informa Microsoft

A plataforma Skype será descontinuada a partir do dia 5 de maio. A informação foi confirmada pela Microsoft, empresa responsável pelo funcionamento do programa de videochamadas. Lançado em 2003, o Skype será substituído pelo Teams Gratuito, outro serviço oferecido pela Microsoft, que possui funcionalidades semelhantes.

A Microsoft garantiu ter iniciado a integração do Skype com o Teams, permitindo que usuários do serviço de chamadas e mensagens tenham seus chats e contatos sincronizados automaticamente ao fazer login na nova plataforma. Segundo a empresa, a implementação será gradual, começando pelos usuários do Skype e do programa Teams Insider que utilizam as versões mais recentes do aplicativo.

A integração, porém, não permitirá que as conversas entre os usuários do Skype sejam automaticamente transmitidas para o Teams. Ou seja, aqueles que quiserem continuar o bate-papo com outro usuário precisam iniciar a conversa novamente na nova plataforma. Além disso, a Microsoft também comunicou que contas escolares ou corporativas não serão migradas.

Outra mudança importante afeta os serviços pagos do Skype. As assinaturas de chamadas e números do Skype continuarão sendo renovadas até 3 de abril. No entanto, a partir de maio, o Teclado de Marcação do Skype passará a estar disponível apenas para usuários pagantes via portal web do Skype e no Teams Gratuito.

Além disso, a Microsoft anunciou que deixará de oferecer novas assinaturas e créditos do Skype para chamadas nacionais e internacionais. Usuários que desejam transferir seu número do Skype devem entrar em contato com a nova operadora para mais informações.

A TRAJETÓRIA DO SKYPE

Criado na Estônia, o Skype foi um dos poucos softwares desenvolvidos fora dos Estados Unidos a conquistar relevância global, competindo com gigantes como Google, Microsoft e Yahoo.

O programa, que foi comprado pela Microsoft em 2011, teve um papel fundamental na história da comunicação digital. Em 2013, substituiu oficialmente o MSN, oferecendo recursos mais avançados, como chamadas em vídeo em grupo e ligações para telefones fixos.

Apesar do fim da versão tradicional do Skype já ter data, ainda é possível utilizá-lo pelo navegador. A opção segue o modelo de plataformas como Telegram e WhatsApp Web, sendo útil para quem prefere não instalar aplicativos no computador.

