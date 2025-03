Chromecast parou de funcionar? Google admite falha global e diz que trabalha em soluções; entenda

O Google admitiu, nesta segunda-feira (10), uma falha global no sistema do Chromecast, dispositivo da companhia que permite espelhar vídeos e outros conteúdos de celular ou computador na televisão.

A instabilidade foi confirmada após uma série de reclamações de usuários nas redes sociais desde domingo (9). Os relatos indicam que o aparelho tem apresentado a mensagem “dispositivo não confiável”.

"Estamos cientes de um problema que está afetando dispositivos Chromecast de 2ª geração e Chromecast Audio, e estamos trabalhando em uma solução", divulgou o Google. Modelos mais recentes, como o Chromecast de 3ª geração e o Chromecast Ultra, não teriam sido afetados.

No entanto, ainda não há mais detalhes sobre as causas da pane, nem acerca do prazo para a solução do problema. “Manteremos todos vocês atualizados quando a correção for lançada”, afirmou.

A companhia ressaltou, ainda, que os usuários não devem redefinir os aparelhos para as configurações de fábrica. “Se você já redefiniu seu dispositivo, forneceremos instruções para configurá-lo novamente o mais rápido possível”, ponderou o Google, sem fornecer outros detalhes.

Chromecast vai parar de funcionar?

Apesar da instabilidade temporária, o Google afirmou que os aparelhos Chromecast seguirão funcionando. Isso afasta o receio de alguns usuários de que a companhia teria desativado os dispositivos de forma definitiva.

Lançado em 2013, o Chromecast deixou de ser fabricado em agosto de 2024. Desde então, o Google investe no TV Streamer, novo aparelho que promete oferecer funções para além da Smart TV, apostando na integração com aparelhos inteligentes e inteligência artificial.

