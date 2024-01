Samsung anuncia que Galaxy S24 será lançado em janeiro; veja data e o que se espera

A Samsung anunciou que a nova linha Galaxy S será lançada em evento agendado para o próximo dia 17. O "Galaxy Unpacked" vai acontecer em San Jose, na Califórnia, e terá transmissão ao vivo nos canais oficiais da marca.

"A nova linha Galaxy S estabelecerá um padrão mais elevado para a experiência móvel mais inteligente até agora", diz material divulgado pela Samsung na última terça-feira (2). O texto ainda destaca que a linha terá uso de Inteligência Artificia, possibilidade que já era apontada em rumores sobre o Galaxy S24.

"Junte-se a nós enquanto revelamos as mais recentes inovações premium da linha Galaxy, proporcionando uma experiência móvel totalmente nova impulsionada pela Inteligência Artificial", diz a Samsung.

Além disso, sites especializados indicam, entre as especulações, que o novo modelo será mais robusto. Segundo o Techtudo, entre as possibilidades estão uma tela com taxa de atualização de 144 Hz, carregamento rápido de 65 W e uma bateria de 5 mil mAh. Além disso, a página aponta a expectativa de que a marca ofereça benefícios para quem comprar o S24 Ultra em pré-venda.

A transmissão do lançamento, pelo horário de Brasília, será a partir das 15h do próximo dia 17 de janeiro, nas redes sociais da marca.