Atualização do Instagram vai mostrar quem visitou o seu perfil? Entenda rumor que viralizou

A Meta negou os rumores de que uma nova atualização do Instagram permitiria que os usuários visualizassem quem visitou um perfil na rede social. Os boatos sobre a suposta novidade na plataforma viralizaram na web nesta semana, e diversos internautas reclamaram da falta de privacidade que a atualização traria.

A repercussão ganhou força no X, o antigo Twitter, quando usuários compartilharam uma suposta captura de tela que mostra uma notificação descrevendo o número de vezes que uma conta havia acessado um determinado perfil.

Para evitar a desinformação, o próprio X gerou um alerta com uma mensagem nas publicações, indicando se tratar de uma mentira. "Isso é mentira. Brincadeira antiga! Uma pessoa dentro da meta diz que essa informação é falsa. O Instagram não vai mostrar quando você viu o perfil de alguém, vai contra os termos do próprio aplicativo", diz a mensagem.

Nos comentários, internautas criticaram a suposta nova atualização do Instagram. "Se essa atualização do Instagram for real eu estarei desativando a minha conta", "Depois dessa atualização do Instagram não irei mais entrar no perfil de ninguém" e "Todo mundo surtando com a possível atualização do Instagram e eu nem aí porque não stalkeio ninguém" foram algumas das mensagens.

No ano passado, rumores de que a rede social permitiria ver quem visitou o seu perfil por meio da aba ‘Atividade’ também viralizaram e foram desmentidas pela Meta.