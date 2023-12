WhatsApp lança bloqueio com senha para proteger conversas; saiba como fazer

A Meta anunciou, nesta quinta-feira (30), que o WhatsApp terá bloqueio com senha para proteger conversas com um "código secreto". O anúncio foi feito por Mark Zuckerberg, CEO do grupo, em seu canal no aplicativo de mensagem.

"Estamos implementando o código secreto para bloqueio de conversas no WhatsApp para que você possa proteger suas conversas com uma senha exclusiva. Agora você pode configurar suas conversas bloqueadas para aparecerem apenas quando você digitar o código secreto na barra de pesquisa, para que ninguém possa descobrir involuntariamente suas conversas mais privadas", explicou o empresário.

A nova função também pode ser usada para preservar informações pessoais enviadas em conversas privadas caso o celular seja roubado.

Veja também

Segundo a Meta, o código secreto é uma evolução do bloqueio de conversa, função lançada em maio, em que é possível travar um bate-papo com senha, biometria, impressão digital ou facial.

Antes, as conversas ficavam salvas em uma pasta chamada conversas ocultas. Agora, elas podem ser bloqueadas com uma senha diferente da usada para desbloquear o aparelho, com o código secreto.

Para utilizar a nova ferramenta, é preciso que o usuário crie um código. Para bloquear a conversa, basta pressionar o dedo sobre o chat escolhido e segurar. Assim, as mensagens só são exibidas se a senha for digitada na barra de pesquisa.