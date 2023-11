De onde vem o nome da Amazon? Entenda o termo criticado pelo governador do Amazonas

O nome da Amazon, gigante das compras online e tecnologia, foi questionado nesta semana pelo governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, e causou polêmica nas redes sociais. Ele questionou a origem e disse que vai "pedir explicações" a Jeff Bezos, criador do site.

De fato, o nome foi pensado com base no Brasil. O Rio Amazonas, o maior do mundo, que abriga também a maior floresta e uma gama de diversidade de fauna e flora, foi inspiração de Bezos ao definir o domínio final de sua então livraria.

Veja também

A amazon.com surgiu como link oficial de uma livraria em 1º de novembro de 2024. Jeff Bezos queria que o seu empreendimento fosse o que tivesse o portfólio mais extenso do mundo, e por isso relacionou com a Amazônia.

A primeira logo da Amazon, inclusive, fazia referência ao rio."Esse rio supera todos os outros de longe", contou Bezos para o escrito do livro "The Everything Store, Brian Stone", que fala sobre a criação da Amazon.

Legenda: Site antigo da Amazon tinha uma logo com referência ao Rio Amazonas Foto: Divulgação/Amazon

Histórico

Quando foi criada na garagem da casa de Bezos, a empresa se chamava Cadabra, em referência à palavra mágica "abracadabra", mas durou pouco, por conta de possíveis confusões com o nome.

Ele então passou para "Relentless", que em inglês significa "implacável". Mas Bezos queria um endereço que começasse com "A", pois antes os sites de pesquisa mostravam resultados por ordem alfabética. Foi nesse momento que em suas buscas ele achou o Rio Amazonas.