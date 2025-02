Motorista de ônibus atingido em queda de avião em SP chora ao falar sobre o acidente: 'Salvei todo mundo'

O motorista que dirigia o ônibus atingido pela queda de um avião de pequeno porte em São Paulo, nesta sexta-feira (7), chorou ao falar sobre o acidente. Em uma gravação feita pela Globonews, o homem, cuja identidade não foi divulgada, não conseguiu conter a emoção enquanto conversava com a repórter.

"Não sei o que aconteceu, só sei que salvei todo mundo", desabafou o motorista.

Em depoimento ao g1, Rafael Mendes da Silva, um dos passageiros que estavam no coletivo, deu mais detalhes sobre o momento do impacto: “Nós estávamos no ônibus normal, daqui a pouco escutamos um baque. O motorista tentou frear e nada. Daqui a pouco começou a pegar fogo. Nós ‘olhou’ pra trás e viu o avião batendo nos vidros e estourando tudo. O motorista entrou em desespero. Nós tentamos abrir as portas e não conseguiu. As portas travaram”, disse ele.

Rafael contou que os outros passageiros tiveram que quebrar as janelas do ônibus para conseguirem sair. "Uma mulher ficou desmaiada lá dentro. Nós arrancamos a porta do ônibus para ajudar ela", acrescentou. O homem ficou com um machucado na perna, mas disse que estava bem.

Tragédia deixou dois mortos

A queda do avião de modelo King Air F90 deixou dois mortos, incluindo o piloto e o dono da aeronave, o advogado Márcio Louzada Carpena. Outras seis pessoas ficaram feridas, mas foram resgatadas, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Em nota, após o ocorrido, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PS-FEM.

