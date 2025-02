O avião de pequeno porte que caiu em uma avenida na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, nesta sexta-feira (7), pertencia ao advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena. A empresa Máxima Inteligência Operações Estruturadas e Empreendimentos LTDA, da qual Márcio também era dono, havia sido registrada como proprietária da aeronave.

Segundo informações do outro dono da aeronave, Felipe Russowsky, Carpena era o passageiro vítima do acidente. O piloto foi identificado como Gustavo Medeiros. A informação foi apurada pela RBS TV, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul, e publicada pelo g1.

Ainda nesta sexta (7), o advogado havia feito publicação, por volta das 7h, no interior de um avião com as mesmas características do que caiu. As informações foram publicadas pelo portal gaúcho GZH.

O Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, apontou que um ônibus pegou fogo no local após a queda, mas as chamas foram controladas. Pessoas na via acabaram sendo atingidas, e seis pessoas feridas foram socorridas.

Pouso forçado

O avião, modelo King Air F90 com capacidade para oito pessoas, saiu do Campo de Marte às 7h15 da manhã, segundo informações da TV Globo, e caiu por volta de 7h20, na região da Lapa.

O piloto do avião teria tentado conduzir um pouso forçado, mas a aeronave acabou caindo sobre diversos veículos e explodindo.

Moradores que estavam na região ouviram um barulho enorme no momento da queda. Além disso, também avistaram equipes do Corpo de Bombeiros e da polícia se dirigindo até o local do ocorrido.

Em nota, após o ocorrido, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PS-FEM.