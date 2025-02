Um avião de pequeno porte caiu, na manhã desta sexta-feira (7), em uma avenida na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

No momento da queda, a aeronave atingiu um ônibus articulado, que incendiou. As chamas foram controladas ainda no começo da manhã.

Ainda conforme os bombeiros, o ônibus não tinha passageiros. Dois corpos carbonizados foram retirados da aeronave.

Segundo o portal g1, um motociclista que passava pela via ficou ferido ao ser atingido por destroços do avião. Uma senhora que estava na calçada também ficou ferida e foi socorrida.

Legenda: Ônibus atingido por aeronave pegou fogo Foto: Reprodução TV Globo

Tentativa de pouso forçado

O avião, modelo King Air F90 com capacidade para oito pessoas, saiu do Campo de Marte às 7h15 da manhã, segundo informações da TV Globo, e caiu por volta de 7h20, na região da Lapa.

Segundo informações iniciais, o avião tentou fazer um pouso forçado e acabou caindo sobre diversos veículos e explodindo. No local, há uma cortina de fumaça que pode ser vista até da Marginal Pinheiros.

Moradores que estavam na região ouviram um barulho enorme no momento da queda. Também avistaram equipes do Corpo de Bombeiros e da polícia se dirigindo até o local do ocorrido.

Investigação

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PS-FEM.

"Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação", explicou a FAB.

*Matéria em atualização

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias