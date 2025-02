Acidente entre caminhão e ônibus deixa 12 mortos em rodovia de SP; motorista é preso

Um acidente entre um ônibus com universitários e um caminhão deixou ao menos 12 mortos e 19 feridos na rodovia Waldir Canevari (SP-355/330), na região de Ribeirão Preto (SP), na noite de quinta-feira (20). A colisão ocorreu entre os municípios de Nuporanga (SP) e São José da Bela Vista (SP). As informações são do g1.

O motorista do caminhão, que tinha saído de Onda Verde (SP) e seguiria para Itaú de Minas (MG), foi preso em flagrante por omissão de socorro e tentativa de fuga. Ele está internado sob escolta policial na Santa Casa de Franca (SP).

Conforme o delegado João Bastitussi Neto, o motorista da carreta pensou em se evadir, mas, sentindo dores em razão dos ferimentos, manteve contato com um advogado e acabou se apresentando.

Motorista perdeu o controle

No ônibus, estavam o motorista e 29 passageiros, a maioria deles eram estudantes universitários. O veículo saiu de Franca (SP) com destino a São Joaquim da Barra (SP), onde os estudantes moravam.

De acordo com Marcos Coltri, advogado da empresa dona do caminhão, o motorista relatou que perdeu o controle do veículo e saiu da pista, o que teria motivado a colisão. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

A maioria dos feridos foi encaminhada à Santa Casa de São Joaquim da Barra. Segundo a unidade, 12 deles sofreram ferimentos leves e já receberam alta médica. Outros dois seguem em observação, inclusive o motorista da carreta. Um deles foi encaminhado à Santa Casa de Franca (SP) com traumatismo craniano.