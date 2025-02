Criança de 2 anos morre após ser esquecida dentro de carro de dona da creche, diz polícia

Uma criança de 2 anos morreu após ser esquecida por 4 horas sob forte sol dentro de um carro pela dona de uma creche em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, a mulher também era responsável por levar o menino, Salomão Rodrigues Faustino, até o berçário. O caso aconteceu na quarta-feira (18). As informações são do portal g1.

A dona da creche foi autuada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e encaminhada ao Complexo de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia. A empresária ainda tentou fugir, mas foi presa em Itaberaí, a 80 km de distância de Nerópolis.

A criança foi deixada no banco de trás do veículo, presa na cadeirinha, com os vidros fechados.

"A proprietária do berçário esqueceu no interior do veículo a criança de 2 anos, que ficou trancada por 4 horas sob forte sol", afirmou o delegado André Fernandes, responsável pelo caso.

Em depoimento à polícia, Flaviane alegou que acabou esquecendo o menino no veículo porque estava concentrada em receber três novas crianças no berçário.

Segundo a Polícia Civil, a mulher buscou o menino em casa e o levou até a creche. Quando chegou ao local, saiu do carro e esqueceu a criança.

Ao perceber o equívoco, a dona da creche acionou o Corpo de Bombeiros. Após ficar no carro por cerca de quatro horas, Salomão Faustino foi levado para o Hospital Sagrado Coração de Jesus, mas veio a óbito.

A defesa de Flaviane declarou que empresária está "está profundamente abalada, vivendo o pior momento de sua vida". O advogado Giovanni Caldas Vieira Machado alegou ainda que a mulher tentou fazer os primeiros-socorros no menino.

"Não houve qualquer intenção, qualquer descuido consciente ou negligência deliberada", disse a defesa.

O corpo da vítima foi levado para Nerópolis, onde será velado.