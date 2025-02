Empresária denuncia ter sido espionada por drone em SP: 'Estou com medo'

A empresária Milena Augusta da Silva denunciou ter sido observada por um drone de espionagem. Em um vídeo gravado por ela, o objeto voador pode se visto parado próximo à janela do seu apartamento, que fica no 2º andar de um prédio em São Vicente, no litoral de São Paulo.

O caso aconteceu no último dia 12 de fevereiro. Em entrevista ao g1, a vítima afirma ter tido a privacidade invadida. "Eu levei um susto tão grande que fiquei sem reação. Fiquei olhando para ele parado, na minha direção. Foi aí que resolvi gravar a situação e expor nas redes (sociais)", disse.

No vídeo, Milena cita que estava em um momento íntimo, sem roupas, quando percebeu a presença do drone. A brasileira, que vive na Europa e estava de férias no Brasi, teme pela própria intimidade. "Mês que vem volto pra Itália e a sensação é horrível. Estou com medo de que postem alguma foto ou vídeo meu", desabafa.

Segundo a empresária, essa não é a primeira vez que ela é vigiada. No final de janeiro, segundo Milena, outro drone voou perto do seu apartamento. Contudo, naquela vez, o instrumento ficou pouco tempo no ar e sumiu quando foi percebido por ela.

Ao portal da TV Globo, Milena lamentou não se sentir mais confortável dentro de casa. "Me sinto totalmente invadida, não esperava passar por isso, venho ao Brasil pra curtir minha família, passar as festas com eles. Fico longe o ano todo e, quando venho, me acontece isso. Estou me sentindo totalmente desrespeita e invadida, nunca ouvi falar de um caso como esse na Itália", finaliza.

Veja também País Em carta, Flordelis pede ajuda para tratar problemas de saúde na prisão: 'Me esforçando para viver' País Assassinato de jovens no Mato Grosso foi transmitida em videochamada para preso que encomendou crime, diz delegado País Polícia investiga paradeiro de jornalista britânica que desapareceu em São Paulo

Prefeitura lamenta o ocorrido

Em nota ao Diário do Nordeste, a Prefeitura de São Vicente lamentou a situação e afirmou que afirmou que a regulamentação do uso de drones é de competência da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

"Em âmbito municipal, a administração informa que irá estudar possíveis medidas para coibir situações desagradáveis como essa. Desde já, a Prefeitura lamenta e repudia o ocorrido, reforçando a importância da denúncia e do registro de boletim de ocorrência junto às autoridades policiais", completou o informe.

Regras

Procurado pela reportagem, a Anac informou que existem regras específicas para o uso de drones no espaço aéreo brasileiro. Segundo a agência, os drones são classificados como "aeromodelos" e divididos em dois eixos. O primeiro é destinado a aeronaves usadas para fins recreativos. Já o outro (RPA), classifica outros tipos atividades, como as de cunho comercial e institucional.

Com relação aos voos, estes estão limitados a uma altura de 400 pés [cerca de 120 metros], pois, acima desse nível de voo, operam aeronaves tripuladas. Além disso, um drone operado acima dessa altura põe em risco o espaço aéreo utilizado por aeronaves tripuladas.