Polícia investiga paradeiro de jornalista britânica que desapareceu em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo investiga o desaparecimento da jornalista britânica Charlotte Alice Peet, de 32 anos. Amigos e familiares afirmam que ela está sumida há cerca de dez dias.

Em nota enviada à imprensa, a Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Brasil (Acie) compartilhou mais detalhes sobre o sumiço de Charlotte. Segundo a instituição, a jornalista estava no Brasil desde novembro de 2024, na capital paulista. Ela já tinha vindo para o País há dois anos, para trabalhar como freelancer.

Em 8 de fevereiro deste ano, Charlotte entrou em contato com uma amiga do Rio de Janeiro por meio do WhatsApp. Na conversa, a jornalista pediu um lugar para ficar, pois desejava sair de São Paulo e ir até a Capital fluminense. No entanto, a amiga afirmou que, infelizmente, não poderia hospedá-la.

De acordo com a Acie, dias depois dessa conversa, a família de Charlotte, que mora no Reino Unido, procurou a amiga afirmando que tinham perdido contato com a jornalista. Os parentes chegaram a fornecer informações sobre a britânica, como fotos do passaporte e os registros do voo dela para o Brasil.

Investigações

Segundo a associação, o caso foi aberto inicialmente na Delegacia e Atendimento ao Turista (Deat) do Rio de Janeiro, mas que depois foi transferido para as autoridades de São Paulo.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirmou que o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que está cuidando do caso, "realiza diligências para localizar a desaparecida e esclarecer os fatos".