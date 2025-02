Motorista que recebeu R$131 milhões de banco por engano pode receber 10% do valor como recompensa

"A gente, que é honesto no Brasil, paga para ser honesto. Gastei combustível, andei no meu carro, saí de minha casa, perdi meu dia de serviço. Eu vi que tinham descontado R$ 70 da minha conta, porque me colocaram no 'VIP'. Aí, eu disse para eles: 'Que VIP? Eu não quero VIP'. O dinheiro não era meu, eu não vim devolver para vocês? Vocês me botaram na tarifa mais cara".

Antônio Pereira do Nascimento Motorista