Em carta, Flordelis pede ajuda para tratar problemas de saúde na prisão: 'Me esforçando para viver'

A cantora gospel Flordelis, condenada pelo assassinato do marido, publicou nas redes sociais uma carta aberta pedindo ajuda por conta de supostos problemas de saúde. O texto, publicado na quarta-feira (19), é endereçado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público e foi anexado junto ao processo judicial dela.

Na carta, a pastora alega que chegou à Penitenciária Talavera Bruce, no Complexo Penitenciário de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com síndrome do pânico, fobia social, depressão e convulsões. Ela ainda cita um grande ferimento na cabeça, que a teria deixado com ferimentos no rosto e nos dentes.

"Passei dez dias no isolamento e só fui retirada porque desmaiei. Não sei por quanto tempo fiquei desacordada. Quando acordei, estava sozinha, com a testa sangrando, e precisei me arrastar até a cama", escreveu. "Tenho dificuldade para comer porque não consigo mastigar".

Flordelis também comenta que sofreu um AVC e que se "urina toda" dentro da prisão. Segundo a cantora, ela também perdeu contato com a família biológica pelo tempo que está em confinamento. "Atualmente, minha irmã mais velha, dona Laudicéia, me visita sempre que pode. Foi através dela que soube que já tive algumas internações em um hospital psiquiátrico no Centro do Rio”, narra.

Apesar dos problemas de saúde que a fizeram depender de medicamentos, Flordelis afirma que encontrou refúgio em atividades musicais e missionárias dentro da penitenciária. Ela também diz que faz crochê para espantar as "vozes e vultos" que sente ao seu redor.

Legenda: Flordelis já foi tema de série documental Foto: Divulgação/Max

No relato, a ex-deputada federal sustenta que precisa passar por três cirurgias: holter, ultrassonografia total do abdômen e raio-X da cabeça e do rosto. O primeiro é necessário devido à um problema cardíaco e o segundo para investigar as queixas de náusea. Nenhum dos dois, porém, foi autorizado para Flordelis, segundo ela.

Ao final do texto, Flordelis faz um apelo às autoridades e desabafa que está "se esforçando para viver". "Preciso de ajuda. Estou presa por um crime que não cometi, mas hoje necessito de auxílio para algo que é um direito de todo ser humano: a saúde", afirma.

Veja também País Aluno da UFRGS tenta se formar com suástica pintada no rosto; universidade registra boletim de ocorrência na PF País Suspeito assedia e ameaça amiga da esposa por mensagens no DF; prints revelam detalhes do crime País Homem tem carro furtado após esquecer chave em esteira da academia no DF

Relembre a condenação de Flordelis

Flordelis dos Santos de Souza está presa desde agosto de 2021 e cumpre pena de 50 anos e 28 dias pelo assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo de Souza, ocorrido em junho de 2019. Ela foi condenada em novembro de 2022 por homicídio tripla qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada.

Flordelis nega ter planejado o crime, no qual filhos biológicos e adotivos também foram envolvidos. Ao colunista Ullisses Campbell, do jornal O Globo, a defesa da ex-deputada alega que vai utilizar a carta para tentar conseguir o benefício de prisão domiciliar. "Flordelis está morrendo na prisão. Precisa sair urgentemente para se tratar com médicos particulares”, alertou o advogado Renato Loureiro, que assina o requerimento.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.