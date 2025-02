Suspeito assedia e ameaça amiga da esposa por mensagens no DF; prints revelam detalhes do crime

Um homem é suspeito de assediar e ameaçar de morte uma amiga da esposa em Ceilândia, no Distrito Federal, por meio de mensagens. O suspeito teria descoberto fotos íntimas no celular da vítima, após comprar o aparelho dela. Até a tarde dessa terça-feira (18), ele ainda não tinha sido preso e era considerado foragido, conforme informações do g1.

A Polícia Civil do DF investiga o caso e pediu a prisão preventiva de Maicon William de Oliveira Araújo. A apuração policial aponta que o suspeito de 39 anos também enviava mensagens de cunho sexual para a vítima. Segundo a PCDF, o assédio começou em dezembro de 2024.

Após a mulher negar o contato e dizer que iria relatar o caso para a esposa dele, o suspeito passou a mandar mensagens com ameaças de morte e fotos de armas.

"Já pedi desculpas para você, só quero saber se vai me desculpar. [...] Vou cobrar todos que me devem, isso não tem nada a ver com você, mas se perder quem eu amo, os outros também irão", dizia uma das mensagens.

Legenda: Prints mostram mensagens com ameaças enviadas à amiga da esposa do suspeito Foto: Reprodução

INVESTIGAÇÃO

Ao g1, o delegado responsável pelo caso, José Ataliba Neto, relatou que Maicon tem mais de 17 inquéritos na PCDF e antecedentes criminais por furtos, roubos e ameaças.

"O autor é uma pessoa perigosa, respondeu por diversos crimes patrimoniais, também por porte de arma de fogo, e a gente sabe que a vida dessa mulher está em risco até ele ser preso", enfatizou Neto.

O suspeito é investigado pelos crimes de perseguição e importunação sexual. O caso está a cargo da 15ª Delegacia de Polícia de Ceilândia.

Ainda de acordo com a PCDF, um mandado de busca e apreensão seria cumprido contra ele no início de fevereiro. No entanto, Maicon teria sido expulso de casa pela esposa após a revelação do caso. Desde então, ele não foi mais localizado.