Assassinato de jovens no Mato Grosso foi transmitida em videochamada para preso que encomendou crime, diz delegado

As jovens Anna Clara Ramos Felipe e Ayla Pereira dos Santos, ambas de 18 anos, foram assassinadas e seus corpos encontrados, no último dia 29 de janeiro, em uma região de mata em Tangará da Serra, no Mato Grosso. Segundo a Polícia Civil, as mortes das amigas foram transmitidas por videochamada para o preso investigado por encomendar o crime. As informações são do g1.

Nesta terça-feira (18), a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão contra o detento na Penitenciária Central do Estado (PCE).

Outras três pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no crime: uma jovem de 19 anos, uma outra mulher e um homem de 34 anos. Eles foram autuados em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver. Um quinto suspeito de envolvimento no crime teve a prisão decretada pela Justiça, mas ele está foragido.

O delegado responsável pelo caso, Igor Sasaki, disse que as vítimas tinham envolvimento com facção criminosa e, antes de serem mortas, foram torturadas em um "tribunal do crime", a mando de uma organização criminosa rival. A motivação segue em investigação pela Polícia Civil.

Segundo Sasaki, havia mais de uma pessoa na videochamada acompanhando a tortura e morte das amigas. Não é possível afirmar, até o momento, se essas outras pessoas também estão envolvidas no crime ou se apenas estavam na mesma cela do mandante.

Durante as buscas no presídio, foram encontrados na cela do investigado chips e celulares. Entre o material, estava o celular que o delegado acredita ser o mesmo que foi usado para transmitir as mortes.

Veja também País Polícia investiga paradeiro de jornalista britânica que desapareceu em São Paulo País Motorista que recebeu R$131 milhões de banco por engano pode receber 10% do valor como recompensa

O crime

Os corpos de Ayla e Anna Clara foram encontrados amordaçados e com queimaduras em uma região de mata. Elas estavam desaparecidas desde o dia 28 de janeiro e seus corpos foram localizados no dia seguinte.

Conforme a Polícia Civil, equipes investigavam suspeitos pelo tráfico de drogas na região, quando uma suspeita, de 19 anos, indicou o local em que estava acontecendo um "tribunal do crime" por uma organização criminosa.

Ela informou aos policiais ter visto duas pessoas amarradas em uma casa e que, após serem mortas, as vítimas foram levadas aos fundos, em uma região de pasto. O corpo de Anna Clara estava escondido em uma moita e tinha marcas de queimadura nas costas. Já o corpo de Ayla, foi encontrado em uma cova rasa, amordaçado e também apresentava marcas de queimadura nas costas.

Na casa apontada pela testemunha, foram localizados uma barra de ferro semelhante às marcas encontradas nas jovens, além de uma porção grande de maconha, pá, picareta e uma escavadeira.