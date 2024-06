Acusada de participar de sequestro de Marcelinho Carioca é presa em condomínio de luxo em SP

Uma das acusadas de participar do sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca foi presa, nessa sexta-feira (21), em um condomínio de luxo em Igaratá, no interior de São Paulo, junto com outros 11 suspeitos de aplicar golpes bancários.

Eliane Lopes Amorim já tinha sido presa na época do sequestro do ex-jogador, mas teve a prisão domiciliar concedida em janeiro deste ano por ser mãe solo de crianças com menos de 12 anos. Na ocasião, ela era acusada de ser a responsável por receber o dinheiro do resgate do sequestro. As informações são do Metrópoles.

Agora, ela também deve responder por outros crimes.

Eliane e outros 11 homens foram presos após investigação da Polícia Civil de São Paulo apontar que uma "central de golpes" funcionava em um imóvel localizado dentro de um condomínio de luxo, em Igaratá. Os agentes começaram a investigar o grupo após denúncias dos vizinhos, que perceberam uma movimentação suspeita no local, já que, frequentemente, vários homens entravam e saíam com notebooks, fones de ouvido e outros equipamentos eletrônicos da residência.

Na operação de prisão, alguns membros da organização criminosa tentaram fugir pelos fundos da casa, mas acabaram caindo em um barranco e se machucando. Eliane, inclusive, estava entre eles. Ao tentar se evadir da residência, acabou quebrando duas costelas na queda do barranco, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de SP obtidas pelo Metrópoles. A mulher já passou por audiência de custódia, tendo a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Além das prisões, 12 notebooks, 18 celulares, cinco fones de ouvidos, três veículos e um sistema de internet por satélite foram apreendidos. O caso foi registrado como furto, associação criminosa, desobediência e apreensão de objeto.