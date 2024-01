Caso Marcelinho Carioca: polícia pede prisão de outras seis pessoas envolvidas em sequestro

Mais seis suspeitos de envolvimento no sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca tiveram pedido de prisão decretado pela Polícia Civil de São Paulo. De acordo com o delegado Fabio Nelson, diretor da Delegacia Antissequestro, os suspeitos foram identificados após o trabalho da perícia, que localizou impressões digitais no carro do ex-atleta. O caso ocorreu no dia 17 de dezembro de 2023. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

"Nós temos mais seis investigados que foram indiciados. Já foram encaminhados os pedidos de prisão e estamos aguardando [a decisão da Justiça]", afirmou o policial. A solicitação da polícia foi realizada em 27 de dezembro, e a investigação segue em andamento.

Outros quatro suspeitos já estão presos preventivamente. O delegado informou que eles confirmaram participação no sequestro durante depoimento à polícia. As investigações apontam que eles podem fazer parte de um grupo especializado em sequestros que obriga vítimas a fazer transferências por meio de Pix.

Três deles teriam cedido suas contas bancárias para receber valores extorquidos de Marcelinho Carioca, ainda de acordo com o delegado.

Os presos devem responder por extorsão mediante sequestro, associação criminosa e receptação.

Relembre o caso

O ex-jogador de futebol foi vítima de sequestro e resgatado no dia 18 de dezembro. Aos 51 anos, o ídolo do Corinthians teria sido visto pela última vez indo para uma festa em Itaquera, bairro de São Paulo (SP), onde participava do evento "Tardezinha", do cantor Thiaguinho. O carro utilizado por ele para ir à festa, uma Mercedes, foi encontrado em Itaquaquecetuba, em Mogi das Cruzes (SP).

Antes do resgate, ele gravou um vídeo com sinais de agressão, confirmando que estava em cativeiro. Na gravação, o ex-atleta aparece com um olho roxo e afirma que foi sequestrado porque saiu com uma mulher casada. Porém, segundo a polícia, a narrativa havia sido criada pelos sequestradores para despistar as autoridades.

Marcelinho Carioca é considerado um dos maiores nomes da história do Corinthians, somando mais de 400 jogos com a camisa da equipe paulista. Ele também acumulou passagens por Flamengo, Santo André e outras equipes.