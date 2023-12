Marcelinho Carioca publica vídeo ao lado da família após sequestro: 'agradeço a Deus'

Após o momento de tensão e ser liberado do sequestro na última segunda-feira (18), Marcelinho Carioca publicou um vídeo nas suas redes sociais, acompanhado de sua família. O ex-atleta agradeceu ao apoio recebido e citou também a mulher que teria sido sequestrada junto com o ídolo do Corinthians, identificada como Taís Moreira.

Marcelinho Carioca. Disse através de vídeo Bem, gente, que bom estar de volta, em casa, do lado de pessoas que realmente a gente ama. Toda minha família aqui me esperando, torcendo por mim. Lucas, meu neto, Lucas, meu filho, Matheus, meu filho, Marcella, minha filha, minha netinha Luize, meu genro querido Gabriel, minha norinha querida querida Carol…Não só eu estou feliz, mas muita gente que torce por mim está, também. Eu agradeço a Deus pela minha vida, pela vida da minha amiga, da Taís, que está agora ao lado dos seus dois filhos, ao lado das pessoas que a amam, que ela é uma mulher digna correta

‘Que bom estar de volta em casa’, diz Marcelinho Carioca em vídeo, após ter sido libertado de sequestro pela polícia https://t.co/EVma6o2hoH #g1 pic.twitter.com/2s5ORQuJVg — g1 (@g1) December 19, 2023

O ex-jogador de futebol foi resgatado na tarde desta segunda-feira (18). O mesmo foi vítima de sequestro e estava desaparecido desde o último domingo (17). Aos 51 anos, o ídolo do Corinthians teria sido visto pela última vez indo para uma festa em Itaquera, bairro de São Paulo (SP), onde participava do evento "Tardezinha", do cantor Thiaguinho. O carro utilizado por ele para ir à festa foi encontrado em Itaquaquecetuba, em Mogi das Cruzes (SP).

Marcelinho Carioca é considerado um dos maiores nomes da história do Corinthians, somando mais de 400 jogos com a camisa da equipe paulista. Ele também acumulou passagens por Flamengo, Santo André e outras equipes.

