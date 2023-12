Após sequestro, Marcelinho Carioca é solto e chega à delegacia em SP

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca foi resgatado na tarde desta segunda-feira (18). O mesmo foi vítima de sequestro e estava desaparecido desde o último domingo (17). Aos 51 anos, o ídolo do Corinthians teria sido visto pela última vez indo para uma festa em Itaquera, bairro de São Paulo (SP), onde participava do evento "Tardezinha", do cantor Thiaguinho. O carro utilizado por ele para ir à festa foi encontrado em Itaquaquecetuba, em Mogi das Cruzes (SP) e passa por perícia.

⚠️ Marcelinho Carioca sendo libertado do cativeiro e, dentro da viatura, fazendo um sinal positivo para a imprensa.



🎥 Reprodução/Record TV pic.twitter.com/SEfzYb0n4v — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) December 18, 2023

A Polícia Civil de São Paulo havia confirmado nesta segunda-feira o sequestro e prendeu duas pessoas suspeitas, perto do local onde o veículo do ex-atleta foi encontrado. A identidade dos suspeitos não foi divulgada.

Gravou um vídeo

Antes mesmo do resgate e com sinais de agressão, o ex-jogador gravou um vídeo nesta segunda-feira (18), confirmando que estava em cativeiro. Na gravação, o ex-atleta aparece com um olho roxo e afirma que foi sequestrado porque saiu com uma mulher casada.

Veja vídeo

O advogado do ex-atleta, Eduardo Rodriguez, revelou que conseguiu contato com Marcelinho e disse que o mesmo 'está bem', o defensor ainda comentou em entrevista para o portal Terra, que todos os suspeitos foram presos e se pronunciou sobre o vídeo do seu cliente, gravado enquanto ainda estava mantido em cativeiro. Rodriguez disse que o ex-jogador foi forçado a falar mentiras sobre o motivo pelo qual estava sendo sequestrado: "Isso é mentira. Falou forçado", respondeu.

Marcelinho Carioca é considerado um dos maiores nomes da história do Corinthians, somando mais de 400 jogos com a camisa da equipe paulista. Ele também acumulou passagens por Flamengo, Santo André e outras equipes.