Após sequestro, Marcelinho Carioca grava vídeo em cativeiro

Com sinais de agressão, o ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca gravou um vídeo nesta segunda-feira (18), confirmando que está em cativeiro.

Na gravação, o ex-atleta de 51 anos aparece com um olho roxo e afirma que foi sequestrado porque saiu com uma mulher casada.

Veja vídeo

“Eu tava no show em Itaquera, curtindo lá um samba, e aí eu saí com uma mulher que é casada. Fui saber depois. O marido dela me pegou, me sequestrou e esse foi o B.O.”, diz Marcelinho no vídeo.

Sequestrado após show

A Polícia Civil de São Paulo confirmou nesta segunda-feira que o ex-jogador foi sequestrado após ir ao show de Thiaguinho na Neo Química Arena, o Itaquerão, na zona leste da cidade.

Os policiais apuram se a mulher que aparece nas imagens ao lado de Marcelinho faz parte de uma quadrilha envolvida no sequestro ou se as informações que o ex-jogador e ela dizem no vídeo estão corretas.