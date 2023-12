Marcelinho Carioca diz ter sido obrigado a gravar vídeo com arma na cabeça

Marcelinho Carioca, ex-jogador de futebol e ídolo do Corinthians, afirmou na tarde desta segunda-feira (18), em coletiva à imprensa, que gravou o vídeo forçado, com 'arma na cabeça' enquanto estava em cativeiro.

"Botou a arma na minha cabeça depois eu não vi mais nada entrei no carro colocaram capuz e não vi mais nada. [sobre o vídeo] Fui obrigado a falar, a Thais [mulher que aparece no vídeo] é guerreira, mulher de fibra e a nossa relação é de amizade. Eles queriam dinheiro, eu estava preocupado com a minha vida, com a vida dela".