Funcionário mais velho do mundo, brasileiro Walter Orthmann morre aos 102 anos

Morreu nesta sexta-feira (2) o catarinense Walter Orthmann, reconhecido pelo Guinness Book, o livro dos recordes, como o funcionário mais antigo do mundo. Residente de Brusque, em SC, o idoso dedicou 86 dos seus 102 anos à RenauxView, uma empresa de tecidos da região, que confirmou seu falecimento pelas redes sociais.

Veja também País Jovem que teve alergia após cheirar pimenta tem avanços e consegue sentir sabor de carne País Página de fofoca é investigada por suposto envolvimento em morte de jovem em Nepomuceno (MG)

Segundo o comunicado publicado pela empresa, Orthmann morreu em casa, de causas naturais. A empresa destacou que ele "deixa um grande vazio no cotidiano" e expressou solidariedade aos familiares.

"A partida de Walter deixa um grande vazio em nosso cotidiano, sendo profundamente sentida por todos que tiveram o privilégio de compartilhar momentos e experiências com ele", afirmou a empresa.

Memórias de Walter Orthmann

Walter Orthmann levou uma vida ativa até seus últimos momentos. Aos 100 anos, ele ainda dirigia até o trabalho e se exercitava regularmente, inclusive aos finais de semana. A empresa considerava seu exemplo inspirador para futuras gerações, conforme mencionado na nota de pesar publicada nesta sexta-feira (2).

Após as férias de dezembro, sua rotina mudou. Ele sofreu um sangramento no olho e precisou se afastar do trabalho. Com o tempo, sua saúde foi piorando e faleceu em casa.

Orthmann foi contratado em 17 de janeiro de 1938, aos 15 anos. Ele lembrava da primeira calculadora que usou, trazida pelo diretor da empresa na época, Roland Renaux, da Alemanha. Inicialmente, Orthmann desconfiava da nova tecnologia e optava por conferir as contas mentalmente. Naquele tempo, telefones não eram usados e os textos eram escritos em máquinas de escrever.

Apesar de se aposentar aos 56 anos, ele optou por continuar trabalhando. Seu registro de seguridade social mostrava a aposentadoria em 31 de maio de 1978 e a readmissão no dia seguinte.

Walter Orthmann acompanhou quase todas as mudanças da empresa ao longo de 102 anos, presenciou diversos presidentes governarem, viu o crescimento de Brusque e testemunhou momentos históricos.