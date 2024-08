Jovem que teve alergia após cheirar pimenta tem avanços e consegue sentir sabor de carne

Após sofrer uma grave reação alérgica ao cheirar pimenta, a jovem Thais Medeiros teve avanços significativos no tratamento e conseguiu sentir o sabor de carne. A família compartilhou um vídeo nas redes sociais onde ela aparece acompanhada de sua fonoaudióloga, comemorando o progresso.

No vídeo, Thais é vista junto à profissional de saúde, que utiliza gelo para pingar caldo de carne na sua boca, possibilitando a deglutição. As imagens foram publicadas na nessa quinta-feira (1º).

Adriana Medeiros, mãe de Thais e responsável pelo perfil da filha, expressou a felicidade e gratidão da família na legenda do post.

"É maravilhoso ver o seu progresso, sua força e sua vontade de viver. Vamos estar sempre ao seu lado, nós e quase 1 milhão de pessoas que torcem e oram por você", diz a legenda.

No decorrer do vídeo, Thais faz uma expressão ao sentir a acidez do caldo e, em seguida, a fonoaudióloga comenta, em tom descontraído: "Agora que você foi sentir que é azedo?”.

Thais acumula aproximadamente 800 mil seguidores em seu Instagram, e cada conquista é celebrada pelos seguidores. "É visível a melhora de Thais! Creio que o Senhor vai continuar fazendo a obra na vida dela", comemorou uma internauta.

Relembre o caso

Em 2023, Thais viajou de Goiânia para Anápolis para visitar o namorado. Pouco depois, no dia 17 de fevereiro, ela e a família estavam reunidos para um almoço, quando surgiu um assunto sobre o preparo de pimentas.

“Ela estava com uma tosse, como se fosse uma gripe. Ela veio para casa, fez trança em duas amigas minhas. Ela começou a almoçar normalmente. E entraram no assunto de pimenta, eu não estava na cozinha na hora, mas passei pela sala e a vi passando a mão no pescoço”, relatou o então namorado, Matheus.

Sandra, mãe de Matheus, disse que todos estavam conversando sobre as pimentas quando ela pegou o vidro, cheirou, seguida da filha, o marido e Thais. “Ela não provou, só cheirou. Assim que cheirou a pimenta, já disse que estava coçando a garganta. Larguei meu prato e fui atrás dela. Não passaram 3 minutos”, disse.

Thais foi levada às pressas para a Santa Casa de Anápolis e logo transferida para Goiânia. A jovem sofreu sequelas no cérebro devido à reação alérgica severa e está em tratamento até os dias atuais.