Pente fino do BPC vai impactar mais de 1 milhão de beneficiários do INSS; entenda

O chamado “pente-fino” do Benefício de Prestação Continuada (BCP), auxílio fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), vai impactar mais de 1 milhão de pessoas, segundo dados oficiais. Beneficiários que estiverem com as informações desatualizadas poderão ter o auxílio suspenso.

De acordo com informações do órgão, a lista de convocados será divulgada no aplicativo ou no site Meu INSS, por meio de lotes. Na primeira listagem, serão chamadas cerca de 505 mil pessoas, mas, conforme levantamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), o número total é de 1,25 milhões.

Os primeiros convocados começaram a ser notificados pelo INSS nesta quinta-feira (1º), através de mensagens push enviadas pelo aplicativo da entidade. O contato também pode ser feito por meio de ligações, SMS, rede bancária e cartas.

Vale lembrar que só serão convocados os beneficiários que estiverem com informações desatualizadas no CadÚnico ou que nunca se registraram no cadastro, inscrição necessária para receber o auxílio.

Atualmente, mais de 6,02 milhões de pessoas recebem o benefício, segundo a Folha de S. Paulo. Destas, 448 mil não estão cadastradas no CadÚnico e 806 mil não atualizam a inscrição há mais de quatro anos.