Corpo de Bombeiros suspende buscas por suposto avião que caiu na Serra do Mar, em Morretes

O Corpo de Bombeiros do Paraná suspendeu, nessa quinta-feira (1º), as buscas referentes a uma possível queda de avião na Serra do Mar, no município paranaense de Morretes. De acordo com informações da rádio CBN de Curitiba, 11 bombeiros foram acionados para realizar buscas dentro de mata fechada, após a população relatar um forte barulho e presença de fumaça em uma área montanhosa da região.

Segundo Gabriel Greinert, major do Corpo de Bombeiros, não foi possível realizar o voo para reconhecimento aéreo por conta do mau tempo e baixa visibilidade. O céu estava coberto de neblina ao longo da tarde e impossibilitou a operação.

O ponto de partida da ação dos Bombeiros foi uma região próxima de Engenheiro Lacerda, local de mata fechada e com pouca urbanização.

O Corpo de Bombeiros do Paraná informou que testemunhas ouviram um barulho condizente com uma queda. Foi registrada fumaça no local, mas não houve ainda confirmação visual do possível acidente.

O caso está sendo investigado pelo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta). Além dos Bombeiros, equipes da Defesa Civil de Morretes também apuram o ocorrido.